17-летний вундеркинд «Баварии» Мусиала предпочел Германию Англии

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала принял решение выступать за сборную Германии, сообщает The Athletic. 17-летний футболист родился в немецком Штутгарте, но в юном возрасте перешел в академию лондонского «Челси» и выступал за юношеские и молодежную сборную Англии разных возрастов.

«Я в конце концов прислушался к чувству, которое в течение долгого времени говорило мне, что правильно будет играть за Германию, страну, где я родился. Тем не менее, решение далось мне непросто», — сказал Мусиала.

В 2020 году Мусиала отыграл два матча за английскую молодежку в отборе Евро. При этом в 2018 году он также успел сыграть за команду Германии для игроков до 16 лет.

Мусиала дебютировал за основу «Баварии» в июне 2020 года, став в 17 лет и 115 дней самым молодым игроком мюнхенцев в истории бундеслиги. В сентябре он также стал самым молодым автором гола «Баварии» в чемпионате страны (17 лет 205 дней).

В нынешнем сезоне на счету Мусиалы 25 матчей и 4 гола во всех турнирах.