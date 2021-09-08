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Мюллер: «Бавария» ослабляет конкурентов? Никто не заставляет их продавать нам игроков"

13:50
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на обвинения в адрес мюнхенского клуба в связи с работой на трансферном рынке.

«Бавария» ослабляет конкурентов, покупая у них лидеров? Ни за что. Никто не заставляет другие клубы продавать футболистов. Посмотрите на «ПСЖ» и Мбаппе. Мы, как и любой другой клуб, стараемся улучшать качество нашего состава с учетом того, что нам позволяет бюджет. Искать варианты для усиления в своей же лиге абсолютно нормально. Всегда были трансферы, которые горячо обсуждались, и это хорошо", — приводит Goal со ссылкой на Bild слова Мюллера.

Летом 2021 года «Бавария» подписала двух ведущих футболистов «Лейпцига», защитника Дайота Упамекано и полузащитника Марселя Забитцера.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/look-at-psg-mbappe-muller-defends-bayern-transfers-tells/c6v0kkyoh42d1cgiwvzbo1yxw

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Иван Торопцев все материалы автора

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