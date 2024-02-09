Кураньи отметил, что Беккенбауэра все любят в Германии

Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи считает, что Франц Беккенбауэр является великой личностью.

«Я думаю, что Франц Беккенбауэр является большой легендой немецкого футбола. Он имел большое влияние. Ведь он был чемпионом мира как игрок и тренер. Это идол среди старшего поколения немецких игроков. Один раз я встретился с ним, мы общались, это великая личность с большой харизмой, все в Германии любят его», — приводит ТАСС слова Кураньи.

Беккенбауэр скончался 7 января в возрасте 78 лет. Он является чемпионом мира (1974) и чемпионом Европы (1972). Также защитник дважды становился обладателем «Золотого мяча».

Помимо этого, Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира со сборной ФРГ в 1990 году в статусе главного тренера.