«Байер» сыграет с «Баварией» в рамках 21-го тура чемпионата Германии в субботу, 10 февраля. Матч пройдет на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия) и начнется в 20.30 по московскому времени.

В матч-центре на нашем сайте будет доступна статистика и ключевые события встречи. Бесплатно видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игру можно посмотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Клуб из Леверкузена по итогам 20 туров бундеслиги набрал 52 очка и занимает 1-е место, а мюнхенская команда с 50 баллами располагается на 2-й строчке.

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