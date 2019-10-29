Кубок Германии. «Унион» и «Хоффенхайм» пробились в 1/8 финала, «Кельн» проиграл «Саарбрюккену»

«Хоффенхайм» обыграл «Дуйсбург» (2:0), «Унион» выиграл у «Фрайбурга» (3:1). «Кельн» на выезде уступил «Саарбрюккену» (2:3). Пары 1/8 финала станут известны после жеребьевки.

Кубок Германии

1/16 финала

«Фрайбург» — «Унион» — 1:3 (1:1)

Голы: Мес, 36 (0:1). Кох, 45+2 (1:1). Андрих, 87 (1:2). Гентнер, 90+2 (1:3).

«Фрайбург»: Флеккен, Хайнц, Гюнтер, Кох, Н.Шлоттербек, Франц (Линхарт, 79), Шмид, Грифо, Хаберер, Шоллои (Хелер, 62), Петерсен.

«Унион»: Гикевич, Паренсен (Рапп, 14), Фридрих, Ленц, К.Шлоттербек, Шмидебах (Гентнер, 77), Андрих, Мес (Бюльтер, 88), Рюерсон, Уджа, Ингвартсен.

Предупреждения: Шмидебах, 21. Н.Шлоттербек, 30. Рапп, 47. Ингвартсен, 67. Фридрих, 72. Хайнц, 76. Кох, 89.

Судья: Кампка.

29 октября. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».

«Саарбрюккен» — «Кельн» — 3:2 (0:0)

Голы: Шорх, 53 (1:0). Юрхер, 57 (2:0). Хектор, 70 (2:1). Теродде, 84 (2:2). Еникке, 90 (3:2).

«Кельн»: Хорн, Шмиц (Теродде, 71), Хектор, Мере, Борнау, Каттербах, Риссе (Шиндлер, 55), Дрекслер, Скири, Модест (Шауб, 46), Кордоба.

Предупреждения: Хектор, 5. Дрекслер, 60. Кордоба, 90+3.

Судья: Петерсен.

29 октября. Фельклинген. Стадион «Херманн-Нойбергер-Штадион».

«Дуйсбург» — «Хоффенхайм» — 0:2 (0:0)

Голы: Гриллич, 53 (0:1). Адамян, 59 (0:2).

«Хоффенхайм»: Пентке, Бичакчич, Пош, Руди (Гриллич, 46), Кадержабек, Бренет, Гайгер (Сков, 85), Баумгартнер, Локадиа (Рупп, 62), Адамян, Бебу.

Предупреждение: Пош, 60.

Судья: Шторкс.

29 октября. Дуйсбург. Стадион «Шауйнсланд-Райзен-Арена»