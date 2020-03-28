«Когда команда не может сделать стрижку». «Боруссия» «получила» прическу Витселя

Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Аксель Витсель опубликовал шуточный коллаж, на котором футболисты команды «обзавелись» его пышной прической.

«Когда команда не может сделать стрижку», — подписал снимок экс-хавбек «Зенита».

When the squad can't get a haircut in isolation ?? pic.twitter.com/fEImLLLgqm — Axel Witsel (@axelwitsel28) March 28, 2020

Из-за пандемии коронавируса сезон бундеслиги был приостановлен, многие игроки ушли на карантин и самоизоляцию.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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