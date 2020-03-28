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«Когда команда не может сделать стрижку». «Боруссия» «получила» прическу Витселя

20:29
Коллаж от Акселя Витселя. Фото Twitter
Коллаж от Акселя Витселя. Фото Twitter
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Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Аксель Витсель опубликовал шуточный коллаж, на котором футболисты команды «обзавелись» его пышной прической.

«Когда команда не может сделать стрижку», — подписал снимок экс-хавбек «Зенита».

Из-за пандемии коронавируса сезон бундеслиги был приостановлен, многие игроки ушли на карантин и самоизоляцию.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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