Клозе покинет тренерский штаб «Баварии»

Тренер «Баварии» Мирослав Клозе покинет команду. Он не будет продлевать контракт с клубом, сообщает сайт мюнхенцев.

Abschied vom FC Bayern: Hermann Gerland und Miroslav Klose sagen Servus.



? https://t.co/ujk3HXhIYa — ? MEISTER ? (@FCBayern) May 18, 2021

42-летний специалист планирует начать самостоятельную карьеру.

Ранее, 18 мая, появилась информация, что Клозе может возглавить «Фортуну» из Дюссельдорфа. Его хочет туда пригласить директор Клаус Аллофс, ранее работавший в «Вердере», где играл Клозе.