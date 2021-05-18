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Клозе покинет тренерский штаб «Баварии»

17:59
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Тренер «Баварии» Мирослав Клозе покинет команду. Он не будет продлевать контракт с клубом, сообщает сайт мюнхенцев.

42-летний специалист планирует начать самостоятельную карьеру.

Ранее, 18 мая, появилась информация, что Клозе может возглавить «Фортуну» из Дюссельдорфа. Его хочет туда пригласить директор Клаус Аллофс, ранее работавший в «Вердере», где играл Клозе.

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