Клозе может возглавить «Фортуну»

Ассистент главного тренера «Баварии» Мирослав Клозе может начать самостоятельную работу в качестве главного тренера, сообщает Bild.

Он может возглавить «Фортуну» Дюссельдорф из второй бундеслиги. Его хочет туда пригласить директор Клаус Аллофс, ранее работавший в «Вердере», где играл Клозе.

Экс-форвард сборной Германии занимает первое место среди бомбардиров в истории чемпионатов мира (16 голов), а также является единственным футболистом-обладателем четырех медалей в истории чемпионатов мира.