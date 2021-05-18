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Клозе может возглавить «Фортуну»

16:56
Мирослав Клозе. Фото ФК «Бавария».
Мирослав Клозе. Фото ФК «Бавария».
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Ассистент главного тренера «Баварии» Мирослав Клозе может начать самостоятельную работу в качестве главного тренера, сообщает Bild.

Он может возглавить «Фортуну» Дюссельдорф из второй бундеслиги. Его хочет туда пригласить директор Клаус Аллофс, ранее работавший в «Вердере», где играл Клозе.

Экс-форвард сборной Германии занимает первое место среди бомбардиров в истории чемпионатов мира (16 голов), а также является единственным футболистом-обладателем четырех медалей в истории чемпионатов мира.

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