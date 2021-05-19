«Бавария» показала новый логотип с 5-ю звездами
03:17
«Бавария» опубликовала в Twitter обновленный логотип клуба. Мюнхенский клуб нашил пятую звезду, так как выиграла чемпионат Германии в этом сезоне.
«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии. Для мюнхенцев это 30-е чемпионство, которое позволяет нанести на эмблему пятую звезду.
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