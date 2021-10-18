Киммих: «Не удивлен, что меня нет в списке претендентов на «Золотой мяч»
Киммих высказался о списке кандидатов на «Золотой мяч» по итогам 2021 года
12:28
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался о списке кандидатов на «Золотой мяч» по итогам 2021 года. Футболист не удивлен, что его фамилия отсутствует в числе претендентов на награду.
«Признаюсь честно, я не видел списка. То, что меня там нет, не удивляет меня. Не такой уж я и великий индивидуальный игрок», — цитирует Киммиха Sport1.
8 октября издание France Football обнародовало список из 30 кандидатов на приз лучшему игроку года. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в театре Шатле в Париже.
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