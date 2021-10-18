Йозуа Киммих о победе над «Байером»: «Первые 10-15 минут для меня были неубедительными»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал победу над «Байером» (5:1) в матче восьмого тура чемпионата Германии. Первый тайм его команда выиграла со счетом 5:0.

«Я предполагал, что мы сможем это сделать. Если честно, первые 10-15 минут для меня были неубедительными. Шла очень напряженная игра, мяч переходил с одной половины на другую. Однако, начиная с 30-й минуты, игра была уже яркой. Многие соперники пытаются противостоять нам за счет интенсивного движения.

То, что мы забили первый мяч всего через 3-4 минуты после начала игры, конечно, пошло нам на руку. После этого мы полностью доминировали в игре. Наши построения сегодня были действительно хорошими. У нас всегда было много игроков между линиями, особенно за двумя игроками опорной зоны. Вот так мы снова и снова добавляли скорости в игру».

В составе победителей по два мяча забили Роберт Левандовски и Серж Гнабри. Еще один мяч в активе Томаса Мюллера.