Киммих высказался о переходе Алабы в «Реал»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался о переходе своего одноклубника Давида Алабы в «Реал».

«Давид все выиграл, причем по нескольку раз. Дважды сделал требл, один раз даже выиграл 6 трофеев за один год. «Реал» — это достойный вариант для продолжения карьеры. После того, как поиграл в «Баварии», трудно сделать шаг вперед, но «Реал» — как раз тот случай», — приводит Goal слова Киммиха.

20 апреля сообщалось, что Алаба согласовал контракт с «Реалом» до конца июня 2026 года. 28-летний австриец покинет «Баварию» летом 2021 года на правах свободного агента.