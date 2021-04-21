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Киммих высказался о переходе Алабы в «Реал»

20:25
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался о переходе своего одноклубника Давида Алабы в «Реал».

«Давид все выиграл, причем по нескольку раз. Дважды сделал требл, один раз даже выиграл 6 трофеев за один год. «Реал» — это достойный вариант для продолжения карьеры. После того, как поиграл в «Баварии», трудно сделать шаг вперед, но «Реал» — как раз тот случай», — приводит Goal слова Киммиха.

20 апреля сообщалось, что Алаба согласовал контракт с «Реалом» до конца июня 2026 года. 28-летний австриец покинет «Баварию» летом 2021 года на правах свободного агента.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/kimmich-welcomes-bayern-alaba-move-real-madrid/1byxbr9f0bqyt1scwpbakkpbck

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