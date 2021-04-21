Дортмундская «Боруссия» обыграла «Унион» в домашнем матче Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Унион» (2:0) в матче 30-го тура чемпионата Германии.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Марко Ройс и Рафаэл Геррейру. «Боруссия» (52) занимает 5-е место в турнирной таблице, «Унион» (43) располагается на 8-й строчке.

В параллельных матчах «Штутгарт» проиграл «Вольфсбургу» (1:3), «Хоффенхайм» выиграл у «Боруссии» М (3:2) и «Майнц» в гостях обыграл «Вердер» (1:0).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

30-й тур

«Боруссия Д» — «Унион Б» — 2:0 (1:0)

Голы: Ройс, 27 (1:0). Рафаэл Геррейру, 88 (2:0).

Нереализованный пенальти: Холанн, 27 (вратарь)

«Боруссия Д»: Хитц, Хуммельс, Пищек, Аканджи, Ройс, Эмре Джан (Дахуд, 59), Азар (Санчо, 59), Рафаэл Геррейру, Рейна (Брандт, 76), Беллингем (Рейниер, 90+1), Холанн.

«Унион Б»: Луте, Триммель, Кнохе (Шлоттербек, 73), Фридрих, Ленц, Андрих, Премель (Гентнер, 81), Эндо (Бюльтер, 58), Крузе (Похьянпало, 73), Ингвартсен, Муса (Тойхерт, 73).

Предупреждения: Кнохе, 48. Беллингем, 69. Хуммельс, 72.

Судья: Шлагер (Германия).

21 апреля. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

«Штутгарт» — «Вольфсбург» — 1:3 (0:2)

Голы: Шлагер, 13 (0:1). Вегхорст, 29 (0:2). Герхардт, 65 (0:3). Кастро, 90+1 (1:3).

Нереализованный пенальти: Ферстер, 26 (вратарь).

«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Антон, Каразор, Эндо, Ферстер (Кастро, 71), Кулибали, Климовиц (Чурлинов, 63), Массимо, Аамада (Дидави, 71), Калайджич (Сиссе, 81).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон, Понграчич, Арнольд, Герхардт, Шлагер (Гилавоги, 66), Брекало (Гинчек, 76), Баку, Филипп (Мехмеди, 66), Вегхорст (Бялек, 87).

Предупреждения: Аамада, 63. Кастро, 77. Сиссе, 86.

Судья: Брих (Германия).

21 апреля. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».

«Хоффенхайм» — «Боруссия М» — 3:2 (0:2)

Голы: Плеа, 25 (0:1). Лазаро, 45+1 (0:2). Крамарич, 48 (1:2). Бебу, 60 (2:2). Крамарич, 65 (3:2).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Пош, Ричардс, Кадержабек, Гриллич, Самассеку, Сессеньон, Баумгартнер (Нордтвейт, 84), Крамарич (Богард, 90+1), Сков (Адамян, 63), Бебу.

«Боруссия М»: Зиппель, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини (Закария, 68), Лайнер (Траоре, 86), Крамер (Херрманн, 75), Хофманн, Лазаро, Нойхаус, Плеа (Вольф, 68), Тюрам (Эмболо, 68).

Предупреждения: Гриллич, 10. Пош, 53. Кадержабек, 90.

Судья: Зиберт (Германия).

21 апреля. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».

«Вердер» — «Майнц» — 0:1 (0:1)

Гол: Солои, 16.

«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Фридль (Шмид, 80), Эггештайн, Мевальд (Динкчи, 85), Фюллкруг (Зельке, 78), Рашица, Саджент.

«Майнц»: Центнер, Брозински, Белль, Мвене, Ниакате, Сен Жюст, Кор (Латца, 74), Баррейро (Хак, 90+2), Солои (Глатцель, 73), Боэтиус (Штегер, 87), Онисиво (Буркардт, 87).

Предупреждения: Саджент, 63. Боэтиус, 66. Центнер, 83.

Судья: Фриц (Германия).

21 апреля. Бремен. Стадион «Везерштадион».