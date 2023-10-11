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Кейн — о своем будущем: «Я надеюсь еще восемь или девять лет провести на самом высоком уровне»

Алина Савинова
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн заявил, что не намерен в ближайшем будущем завершать карьеру в сборной Англии.

«Я всегда гордился тем, что играю за сборную Англии, и мне было бы очень трудно даже думать о завершении карьеры. Я тот, кто всегда будет стремиться продолжать двигаться вперед и продолжать проверять пределы возможностей. Я, вероятно, буду продолжать идти до тех пор, пока меня больше не выберут, а затем приму это. Я наслаждаюсь каждой минутой, играя за сборную Англии, и не хочу, чтобы это закончилось в ближайшее время», — приводит Daily mail слова Кейна.

Футболист отметил, что он только на полпути своей карьеры.

«Когда тебе исполняется 30, люди начинают думать, что это конец. Но я смотрю на это так: я только вступаю во вторую половину карьеры. Последние 9-10 лет я провел на самом высоком уровне. Я надеюсь еще на восемь или девять лет на таком же уровне», — добавил он.

Этим летом Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма». Сумма сделки составила 100 миллионов евро. 30-летний футболист сыграл в семи матчах в бундеслиге, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами.

За сборную Англии нападающий провел 86 игр и забил 59 мячей.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-12616391/Harry-Kane-insists-playing-40-England-captain-sets-sights-emulating-longevity-Cristiano-Ronaldo-Lionel-Messi.html
Гарри Кейн
Сборная Англии по футболу
ФК Бавария
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