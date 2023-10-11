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Сегодня, 13:27

В контракте Алонсо с «Байером» есть пункт, позволяющий ему уйти в «Реал», «Баварию» или «Ливерпуль»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стали известны детали контракта главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.

Как сообщает Bild, в соглашении 41-летнего специалист есть пункт, позволяющий ему в следующем году расторгнуть контракт, при условии перехода в три клуба: «Реал», «Баварию» и «Ливерпуль».

Алонсо возглавляет «Байер» с октября 2022 года. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

В текущес сезоне бундеслиги «Байер» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 19 очков в 7 матчах. Команда пока не проиграла ни одного матча на турнире.

Ранее информировалось, что Алонсо может возглавить «Реал» в следующем сезоне.

ФК Бавария
ФК Байер
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Хаби Алонсо
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Кейн — о своем будущем: «Я надеюсь еще восемь или девять лет провести на самом высоком уровне»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 7 6 1 0 23-6 19
2
 Штутгарт 7 6 0 1 22-8 18
3
 Бавария 7 5 2 0 23-6 17
4
 Боруссия Д 7 5 2 0 16-8 17
5
 Хоффенхайм 7 5 0 2 16-11 15
6
 РБ Лейпциг 7 4 2 1 16-6 14
7
 Вольфсбург 7 4 0 3 10-9 12
8
 Айнтрахт Ф 7 2 4 1 6-5 10
9
 Фрайбург 7 3 1 3 7-13 10
10
 Хайденхайм 7 2 1 4 10-15 7
11
 Дармштадт 7 2 1 4 12-19 7
12
 Боруссия М 7 1 3 3 13-16 6
13
 Унион Б 7 2 0 5 11-14 6
14
 Вердер 7 2 0 5 12-17 6
15
 Аугсбург 7 1 2 4 10-17 5
16
 Бохум 7 0 4 3 5-19 4
17
 Майнц 7 0 2 5 6-19 2
18
 Кельн 7 0 1 6 4-14 1
Результаты / календарь
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30 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
20.10 21:30
Боруссия Д – Вердер
 - : -
21.10 16:30
Дармштадт – РБ Лейпциг
 - : -
21.10 16:30
Фрайбург – Бохум
 - : -
21.10 16:30
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
 - : -
21.10 16:30
Унион Б – Штутгарт
 - : -
21.10 16:30
Вольфсбург – Байер
 - : -
21.10 19:30
Майнц – Бавария
 - : -
22.10 16:30
Кельн – Боруссия М
 - : -
22.10 18:30
Хайденхайм – Аугсбург
 - : -
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ЖК
Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 13
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 8
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 7
П
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 5
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 4
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 4
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 6 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 4 1 0
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