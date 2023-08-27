Кейн: «Бавария — идеальный команда. Она сделает меня лучше»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн высказался о своем переходе в мюнхенский клуб.

«Мы должны побеждать. Таков здешний менталитет, и этот менталитет «Баварии» сделает меня лучше как игрока и поможет прогрессировать. Я хотел получить этот опыт, бороться за титулы, за Лигу чемпионов.

Играть за такой огромный клуб – это безумный вызов. Я меньше думал о чемпионате и больше о «Баварии»: как я могу стать лучше? «Бавария» – идеальная команда для меня» , – приводит слова Кейна Bild.

30-летний англичанин перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно. Он провел за новую команду два матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.