27 августа, в воскресенье, «Бавария» примет «Аугсбург» в матче второго тура чемпионата Германии по футболу. Встреча состоится на «Альянц Арене», начало — в 18:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет на сайте онлайн трансляцию игры с формальными событиями встречи. Видеотрансляция матча «Бавария» — «Аугсбург» будет показана на телеканале «Матч «ТВ», а также на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 18:30 по московскому времени.

«Бавария» в первом туре чемпионата Германии обыграла «Вердер» на выезде со счетом 4:0. «Аугсбург» на своем поле сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией». Встреча завершилась со счетом 4:4.

В последний раз команды играли между собой 11 марта в 24-м туре бундеслиги. «Бавария» в Мюнхене обыграла «Аугсбург» со счетом 5:3.