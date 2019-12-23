Кепке уйдет из тренерского штаба Клинсманна в «Герте»

Специалист по работе с вратарями Андреас Кепке покинет тренерский штаб «Герты», где он работает под руководством Юргена Клинсманна. 57-летний Кепке сосредоточиться с 2020 года только на работе в сборной Германии, сообщает Kicker.

Кепке входит в штаб национальной команды с 2004 года. В «Герте» его заменит 31-летний Макс Штайнборн, который до этого на протяжении четырех лет готовил вратарей молодежной команды берлинского клуба.