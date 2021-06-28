Кель сменит Цорка на посту спортивного директора дортмундской «Боруссии»
20:22
Михаэль Цорк, долгое время занимающий пост спортивного директора дортмундской «Боруссии», оставит свою должность следующим летом, сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Стороны не станут продлевать действующее соглашение. Вакантную должность займет бывший капитан «Боруссии» и сборной Германии Себастьян Кель.
Начиная с 2018 года, бывший футболист «шмелей» возглавляет один из спортивных департаментов дортмундского клуба.
58-летний Михаэль Цорк в течение последних 23 лет занимает должность спортивного директора клуба. В период его работы дортмундцы трижды становились обладателями титула чемпиона Германии, дважды выигрывали Кубок страны.
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