Кель сменит Цорка на посту спортивного директора дортмундской «Боруссии»

Михаэль Цорк, долгое время занимающий пост спортивного директора дортмундской «Боруссии», оставит свою должность следующим летом, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Стороны не станут продлевать действующее соглашение. Вакантную должность займет бывший капитан «Боруссии» и сборной Германии Себастьян Кель.

Sebastian #Kehl folgt als Sportdirektor auf Michael #Zorc



Auf Zorc, der als Spieler und sportlich Verantwortlicher insgesamt 43 Jahre beim BVB verbracht hat, wird am 01.07.2022 Kehl folgen. Kehl unterschrieb heute einen bis zum 30.06.2025 datierten Arbeitsvertrag. — Borussia Dortmund (@BVB) June 28, 2021

Начиная с 2018 года, бывший футболист «шмелей» возглавляет один из спортивных департаментов дортмундского клуба.

58-летний Михаэль Цорк в течение последних 23 лет занимает должность спортивного директора клуба. В период его работы дортмундцы трижды становились обладателями титула чемпиона Германии, дважды выигрывали Кубок страны.