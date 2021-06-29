Кель гордится, что станет спортивным директором «Боруссии»

Бывший капитан дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель рад, что станет спортивным директором клуба. В 2022 году он сменит Михаэля Цорка.

«Чувствовал себя очень тесно связанным с этим великим клубом на протяжении почти двадцати лет, и я горжусь возможностью формировать спортивную зону «Боруссии» на ответственном посту с 2022 года. Как спортивный директор, создание условий для того, чтобы клуб продолжал быть успешным в будущем — для меня означает как требование, так и обязанность. Я хотел бы поблагодарить Ханса-Йоахима Вацке и Михаэля Зорка за их доверие. Теперь я с нетерпением жду возможности поработать с Майклом над нашими целями на данный момент, а также над текущими проблемами», — цитирует пресс-служба клуба Келя.

Кель выступад за дортмундскую команду с 2002 по 2015 год, после чего завершил карьеру. Начиная с 2018 года он возглавляет один из спортивных департаментов дортмундского клуба.