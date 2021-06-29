Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Кель гордится, что станет спортивным директором «Боруссии»

06:44
Себастьян Кель. Фото Instagram
Себастьян Кель. Фото Instagram
Теги:

Бывший капитан дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель рад, что станет спортивным директором клуба. В 2022 году он сменит Михаэля Цорка.

«Чувствовал себя очень тесно связанным с этим великим клубом на протяжении почти двадцати лет, и я горжусь возможностью формировать спортивную зону «Боруссии» на ответственном посту с 2022 года. Как спортивный директор, создание условий для того, чтобы клуб продолжал быть успешным в будущем — для меня означает как требование, так и обязанность. Я хотел бы поблагодарить Ханса-Йоахима Вацке и Михаэля Зорка за их доверие. Теперь я с нетерпением жду возможности поработать с Майклом над нашими целями на данный момент, а также над текущими проблемами», — цитирует пресс-служба клуба Келя.

Кель выступад за дортмундскую команду с 2002 по 2015 год, после чего завершил карьеру. Начиная с 2018 года он возглавляет один из спортивных департаментов дортмундского клуба.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

У Месси дубль, гениальный пас и абсолютный рекорд. Аргентина может сыграть с Бразилией только в финале
Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло
«Думали отказаться от программы Туктамышевой». Хореограф Никита Михайлов — об олимпийском сезоне и работе с топовыми фигуристами
Бывший спортивный директор «Локомотива» назвал причины вылета сборной России с Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
0
Офсайд