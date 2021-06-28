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Руди продлил контракт с «Хоффенхаймом»

16:15
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Полузащитник «Хоффенхайма» Себастьян Руди продлил контракт, сообщает 28 июня официальный сайт клуба. Соглашение истекало 30 июня.

Новый контракт действует до 2023 года. В прошедшем сезоне 31-летний немец провел 35 матчей за «Хоффенхайм» в всех турнирах и забил один мяч при пяти голевых передачах.

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