Руди продлил контракт с «Хоффенхаймом»

Полузащитник «Хоффенхайма» Себастьян Руди продлил контракт, сообщает 28 июня официальный сайт клуба. Соглашение истекало 30 июня.

Our record appearance holder Sebastian #Rudy has signed a contract until 2023 ?



We are delighted that you will continue to wear the #TSG shirt!#Rudy2023 pic.twitter.com/wqIHBDaO1V — TSG Hoffenheim EN (@tsghoffenheimEN) June 28, 2021

Новый контракт действует до 2023 года. В прошедшем сезоне 31-летний немец провел 35 матчей за «Хоффенхайм» в всех турнирах и забил один мяч при пяти голевых передачах.