Карл-Хайнц Румменигге: «В «Баварии» не могли гарантировать Санчешу постоянную практику»

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге объяснил, почему клуб отпустил полузащитника Ренату Санчеша в «Лилль». По его словам, португальцу не было гарантировано игровое время в Мюнхене.

— Санчеш попросил отпустить его, потому что хотел найти клуб, где мог бы регулярно играть, — цитирует A Bola Румменигге. — К сожалению, мы не могли гарантировать этого в «Баварии». Ему важно играть, потому что он хочет попасть со сборной Португалии на Евро-2020. Я хочу поблагодарить его за все, что он сделал для нашего клуба. Желаю ему всего наилучшего.