Канселу — о назначении Тухеля в «Баварию»: «Надеюсь, что он выиграет для меня финал Лиги чемпионов»
Защитник «Баварии» Жоау Канселу прокомментировал вероятное назначение Томаса Тухеля вместо Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера мюнхенцев.
«Узнал только сейчас, что не увижу Нагельсманна, когда вернусь в Мюнхен — он хотел, чтобы я попал в «Баварию», хочу поблагодарить его за это. Что касается Тухеля, он заставил меня проиграть финал Лиги чемпионов, поэтому я надеюсь, что он выиграет его для меня в этом году!» — цитирует Канселу журналист Фабрицио Романо.
В 2021 году «Челси» под руководством Тухеля обыграл в финале ЛЧ «Манчестер Сити» (1:0), за который выступал Канселу. Португалец перебрался в «Баварию» на правах аренды в зимнее трансферное окно.
В текущем розыгрыше Лиги чемпионов мюнхенцы в четвертьфинале сыграют с «Манчестер Сити».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|25
|17
|2
|6
|55-31
|53
|
2
|Бавария
|25
|15
|7
|3
|72-27
|52
|
3
|РБ Лейпциг
|25
|13
|6
|6
|49-30
|45
|
4
|Унион Б
|25
|14
|6
|5
|38-28
|48
|
5
|Фрайбург
|25
|13
|7
|5
|38-34
|46
|
6
|Айнтрахт Ф
|25
|11
|7
|7
|46-36
|40
|
7
|Вольфсбург
|25
|10
|8
|7
|44-32
|38
|
8
|Майнц
|25
|10
|7
|8
|40-36
|37
|
9
|Байер
|25
|11
|4
|10
|45-40
|37
|
10
|Боруссия М
|25
|8
|7
|10
|40-44
|31
|
11
|Вердер
|25
|9
|4
|12
|39-48
|31
|
12
|Аугсбург
|25
|8
|4
|13
|32-45
|28
|
13
|Кельн
|25
|6
|9
|10
|33-44
|27
|
14
|Бохум
|25
|8
|1
|16
|27-56
|25
|
15
|Хоффенхайм
|25
|6
|4
|15
|33-45
|22
|
16
|Герта
|25
|5
|6
|14
|30-48
|21
|
17
|Шальке
|25
|4
|9
|12
|21-45
|21
|
18
|Штутгарт
|25
|4
|8
|13
|29-42
|20
|1.04
|00:00
|
Бавария – Боруссия Д
|- : -
|1.04
|00:00
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|- : -
|1.04
|00:00
|
Кельн – Боруссия М
|- : -
|1.04
|00:00
|
Фрайбург – Герта
|- : -
|1.04
|00:00
|
РБ Лейпциг – Майнц
|- : -
|1.04
|00:00
|
Шальке – Байер
|- : -
|1.04
|00:00
|
Унион Б – Штутгарт
|- : -
|1.04
|00:00
|
Вердер – Хоффенхайм
|- : -
|1.04
|00:00
|
Вольфсбург – Аугсбург
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|15
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|9
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|23
|1
|4