Кан – о чемпионстве «Баварии»: «В следующем сезоне мы можем сделать то, что еще никто не делал»
Бывший вратарь и член совета директоров «Баварии» Оливер Кан прокомментировал чемпионство клуба. Команда одержала победу в чемпионате Германии 9-й раз подряд.
«Это невероятное достижение. Мы смогли повторить рекорд «Ювентуса», а так как он не станет чемпионом в этом году, то в следующем сезоне можем сделать то, что еще никто не делал.
Ощущение, что проработал целый год, а затем получил вознаграждение - это здорово, и к этому не привыкаешь», — приводит слова Кана Twitter Bayern & Germany.
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Лейпциг» в матче 32-го тура чемпионата Германии — 3:2. Таким образом команда Юлиана Нагельсманна не сможет обойти лидирующую в турнирной таблице «Баварию».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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