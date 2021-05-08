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Кан – о чемпионстве «Баварии»: «В следующем сезоне мы можем сделать то, что еще никто не делал»

19:58
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Бывший вратарь и член совета директоров «Баварии» Оливер Кан прокомментировал чемпионство клуба. Команда одержала победу в чемпионате Германии 9-й раз подряд.

«Это невероятное достижение. Мы смогли повторить рекорд «Ювентуса», а так как он не станет чемпионом в этом году, то в следующем сезоне можем сделать то, что еще никто не делал.

Ощущение, что проработал целый год, а затем получил вознаграждение - это здорово, и к этому не привыкаешь», — приводит слова Кана Twitter Bayern & Germany.

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Лейпциг» в матче 32-го тура чемпионата Германии — 3:2. Таким образом команда Юлиана Нагельсманна не сможет обойти лидирующую в турнирной таблице «Баварию».

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