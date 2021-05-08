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Санчо не смог назвать клуб, за который будет выступать в следующем сезоне

18:57
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Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Джейдон Санчо заявил, что пока не знает, где именно продолжит карьеру.

«Покину ли я клуб? Пока не знаю свое будущее. Мне все нравится в Дортмунде», — цитирует игрока ESPN.

Утверждается, что «Боруссия» отпустит англичанина, если за него предложат около 80 миллионов фунтов (почти 93 млн евро).

В этом сезоне футболист забил 6 голов и сделал 9 результативных передач в 23 матчах немецкого чемпионата.

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