Мюллер и Алаба стали рекордсменами по титулам бундеслиги
На домашний матч против «Боруссии» из Менхенгладбаха футболисты «Баварии» вышли уже в статусе чемпионов Германии. Мюнхенцы оказались недосягаемыми на вершине таблицы после того, как «Лейпциг» не смог набрать очки в гостях у «Боруссии» в Дортмунде.
Как сообщается на сайте бундеслиги, футболисты «Баварии» Томас Мюллер и Давид Алаба стали рекордсменами турнира. Ранее никто не выигрывал титул бундеслиги 10 раз. Немец и австриец превзошли достижение Франка Рибери, становившегося чемпионом Германии 9 раз.
Напомним, что «Бавария» завоевала «серебряную салатницу» девятый год подряд.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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