Источник: «Барселона» договорилась о бесплатном переходе НДики летом

Защитник «Айнтрахта» Эван Обите НДика летом 2023 года на правах свободного агента станет игроком «Барселоны», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, каталонская команда уже согласовала контракт с футболистом.

Ндика выступает за «Айнтрахт» с лета 2018 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне 23-летний француз провел за немецкий клуб 27 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 32 миллиона евро.