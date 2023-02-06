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Сегодня, 15:45

Источник: «Барселона» договорилась о бесплатном переходе НДики летом

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Айнтрахта» Эван Обите НДика летом 2023 года на правах свободного агента станет игроком «Барселоны», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, каталонская команда уже согласовала контракт с футболистом.

Ндика выступает за «Айнтрахт» с лета 2018 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне 23-летний француз провел за немецкий клуб 27 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 32 миллиона евро.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
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 Боруссия Д 19 12 1 6 38-26 37
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 РБ Лейпциг 19 10 6 3 39-24 36
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 Айнтрахт Ф 19 10 5 4 40-26 35
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 Фрайбург 19 10 4 5 30-30 34
7
 Вольфсбург 19 8 5 6 38-26 29
8
 Вердер 19 8 3 8 31-37 27
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 Боруссия М 19 7 5 7 34-29 26
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 Майнц 19 6 5 8 27-31 23
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 Кельн 19 5 8 6 29-31 23
13
 Аугсбург 19 6 3 10 24-33 21
14
 Бохум 19 6 1 12 24-46 19
15
 Хоффенхайм 19 5 4 10 28-36 19
16
 Штутгарт 19 3 7 9 22-34 16
17
 Герта 19 3 5 11 20-35 14
18
 Шальке 19 2 5 12 14-41 11
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10.02 22:30
Шальке – Вольфсбург
 - : -
11.02 17:30
Бавария – Бохум
 - : -
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Фрайбург – Штутгарт
 - : -
11.02 17:30
Хоффенхайм – Байер
 - : -
11.02 17:30
Майнц – Аугсбург
 - : -
11.02 17:30
Вердер – Боруссия Д
 - : -
11.02 20:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 - : -
12.02 17:30
Герта – Боруссия М
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12.02 19:30
Кельн – Айнтрахт Ф
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Вердер

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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

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Джамал Мусиала

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Бавария

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П
Рандаль Коло Муани

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Айнтрахт Ф

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Доминик Собослои

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 8
Ларс Штиндль

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Боруссия М

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Марко Фридль

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