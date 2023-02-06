Маттеус: «Нойер больше не может быть капитаном «Баварии»

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус заявил, что голкипера мюнхенского клуба Мануэля Нойера должны лишить капитанской повязки.

«Мануэль Нойер больше не может быть капитаном «Баварии»! Сначала он травмировался, катаясь на лыжах, а сейчас дает интервью, в котором яростно нападает на клуб. Разве он не говорил несколько недель назад, что никто не может быть выше клуба? Что меня очень беспокоило в интервью Мануэля, так это выбор слов. Его сердце было вырвано. Со всем пониманием: никто не погиб, ни один ребенок серьезно не болен, это просто уход сотрудника, с которым он был очень близок», — цитирует Goal Маттеуса.

36-летний Нойер в этом сезоне больше не сможет помочь команде, так как сломал ногу, когда катался на лыжах во время отпуска. Ему на замену был куплен у «Боруссии» Янн Зоммер.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав 40 очков в 19 матчах.