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Сегодня, 14:16

Андре Брайтенрайтер уволен с поста главного тренера «Хоффенхайма»

Мария Гусева
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«Хоффенхайм» на официальном сайте объявил об увольнении Андре Брайтенрайтера с поста главного тренера клуба.

«В лице Андре мы смогли нанять тренера, который с первого дня имел высокий уровень признания не только в команде, но и среди персонала, всех болельщиков и партнеров. Мы благодарим его за приятное сотрудничество и множество положительных моментов, особенно в начале нашей совместной деятельности», — говорится в сообщении.

Брайтенрайтер возглавил «Хоффенхайм» летом 2022 года. Под руководством 49-летнего специалиста команда провела 22 матча, одержала 7 побед, потерпела 11 поражений и 4 раза сыграла вничью.

«Хоффенхайм» занимает 14-е место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 19 очков в 19 матчах.

Футбол
ФК Хоффенхайм
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 Унион Б 19 12 3 4 33-23 39
3
 Боруссия Д 19 12 1 6 38-26 37
4
 РБ Лейпциг 19 10 6 3 39-24 36
5
 Айнтрахт Ф 19 10 5 4 40-26 35
6
 Фрайбург 19 10 4 5 30-30 34
7
 Вольфсбург 19 8 5 6 38-26 29
8
 Вердер 19 8 3 8 31-37 27
9
 Боруссия М 19 7 5 7 34-29 26
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 Байер 19 7 3 9 30-31 24
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 Майнц 19 6 5 8 27-31 23
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 Кельн 19 5 8 6 29-31 23
13
 Аугсбург 19 6 3 10 24-33 21
14
 Бохум 19 6 1 12 24-46 19
15
 Хоффенхайм 19 5 4 10 28-36 19
16
 Штутгарт 19 3 7 9 22-34 16
17
 Герта 19 3 5 11 20-35 14
18
 Шальке 19 2 5 12 14-41 11
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31 тур
32 тур
33 тур
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10.02 22:30
Шальке – Вольфсбург
 - : -
11.02 17:30
Бавария – Бохум
 - : -
11.02 17:30
Фрайбург – Штутгарт
 - : -
11.02 17:30
Хоффенхайм – Байер
 - : -
11.02 17:30
Майнц – Аугсбург
 - : -
11.02 17:30
Вердер – Боруссия Д
 - : -
11.02 20:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 - : -
12.02 17:30
Герта – Боруссия М
 - : -
12.02 19:30
Кельн – Айнтрахт Ф
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Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

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Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Ларс Штиндль

Ларс Штиндль

Боруссия М

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И К Ж
Марко Фридль

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