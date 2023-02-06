Андре Брайтенрайтер уволен с поста главного тренера «Хоффенхайма»

«Хоффенхайм» на официальном сайте объявил об увольнении Андре Брайтенрайтера с поста главного тренера клуба.

«В лице Андре мы смогли нанять тренера, который с первого дня имел высокий уровень признания не только в команде, но и среди персонала, всех болельщиков и партнеров. Мы благодарим его за приятное сотрудничество и множество положительных моментов, особенно в начале нашей совместной деятельности», — говорится в сообщении.

Брайтенрайтер возглавил «Хоффенхайм» летом 2022 года. Под руководством 49-летнего специалиста команда провела 22 матча, одержала 7 побед, потерпела 11 поражений и 4 раза сыграла вничью.

«Хоффенхайм» занимает 14-е место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 19 очков в 19 матчах.