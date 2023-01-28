Иско получил предложение от немецкого «Униона»

Бывший полузащитник «Реала» и «Севильи» Иско может продолжить карьеру в Германии. 30-летний испанец получил предложение от немецкого «Униона», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

На данный момент футболист находится в статусе свободного агента.

21 декабря испанец ранее расторг контракт с «Севильей», хотя перешел в клуб в августе.

Иско провел за «Севилью» 19 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.