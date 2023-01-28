Иско получил предложение от немецкого «Униона»
Бывший полузащитник «Реала» и «Севильи» Иско может продолжить карьеру в Германии. 30-летний испанец получил предложение от немецкого «Униона», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
На данный момент футболист находится в статусе свободного агента.
21 декабря испанец ранее расторг контракт с «Севильей», хотя перешел в клуб в августе.
Иско провел за «Севилью» 19 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|17
|10
|6
|1
|51-15
|36
|
2
|РБ Лейпциг
|18
|10
|5
|3
|39-24
|35
|
3
|Унион Б
|17
|10
|3
|4
|29-22
|33
|
4
|Боруссия Д
|17
|10
|1
|6
|31-25
|31
|
5
|Айнтрахт Ф
|17
|9
|4
|4
|36-25
|31
|
6
|Фрайбург
|17
|9
|4
|4
|26-24
|31
|
7
|Вольфсбург
|17
|8
|5
|4
|35-20
|29
|
8
|Байер
|17
|7
|3
|7
|30-28
|24
|
9
|Боруссия М
|17
|6
|4
|7
|30-28
|22
|
10
|Кельн
|17
|5
|6
|6
|29-31
|21
|
11
|Вердер
|17
|6
|3
|8
|27-36
|21
|
12
|Майнц
|17
|5
|5
|7
|21-27
|20
|
13
|Хоффенхайм
|17
|5
|4
|8
|25-27
|19
|
14
|Аугсбург
|17
|5
|3
|9
|22-30
|18
|
15
|Штутгарт
|18
|3
|7
|8
|22-32
|16
|
16
|Бохум
|17
|5
|1
|11
|17-39
|16
|
17
|Герта
|17
|3
|5
|9
|20-30
|14
|
18
|Шальке
|17
|2
|3
|12
|14-41
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.01
|22:30
|
РБ Лейпциг – Штутгарт
|2 : 1
|28.01
|17:30
|
Фрайбург – Аугсбург
|- : -
|28.01
|17:30
|
Герта – Унион Б
|- : -
|28.01
|17:30
|
Хоффенхайм – Боруссия М
|- : -
|28.01
|17:30
|
Майнц – Бохум
|- : -
|28.01
|17:30
|
Вердер – Вольфсбург
|- : -
|28.01
|20:30
|
Бавария – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.01
|17:30
|
Шальке – Кельн
|- : -
|29.01
|19:30
|
Байер – Боруссия Д
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|11
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|16
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|13
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|2
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