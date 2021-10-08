Холанн отказался продлевать контракт с «Боруссией» из Дортмунда
Дортмундская «Боруссия» готова продлить на улучшенных условиях контракт с нападающим Эрлином Холанном. Клуб из Дортмунда предложил норвежцу улучшенное соглашение, согласно которого зарплата нападающего удвоится, сообщает Kicker.
Однако лидер атак «шмелей» отказался ставить подпись под новым контрактом, поскольку хочет перейти в топ-клуб.
В текущем сезоне 21-летний нападающий сыграл 8 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 11 голов и 4 результативные передачи.
Известно, что в контракте Холанна прописаны отступные в размере 75 миллионов евро. Устная договоренность подразумевает, что «Боруссия» пойдет на контакт с клубом, который выберет сам футболист.
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