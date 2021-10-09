Закария отказался продлевать контракт с менхенгладбахской «Боруссией»
Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария отказался продлевать контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 24-летний швейцарец ведет переговоры с «Ромой», которая предлагает ему соглашение до 2026 года. Игрок может перейти в итальянский клуб на правах свободного агента следующим летом.
Denis #Zakaria has rejected the last #Gladbach's bid to extend his contract (expires in June). The swiss midfielder is in advanced talks with #ASRoma, which are already working to sign him in the winter #transfers window. Giallorossi offered to him a contract until 2026— Nicol? Schira (@NicoSchira) October 9, 2021
В сезоне-2021/22 Закария провел 5 матчей за «Боруссию», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 27 миллионов евро, его контракт с немецким клубом действует до конца 2022 года.
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