Холанн недоволен своей игрой в матче с «Баварией»
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн прокомментировал поражение от «Баварии» (2:3) в матче 7-го тура чемпионата Германии.
— Я должен забивать больше, — приводит Goal.com слова Холанна. — Если мы не будем реализовывать свои шансы на таком высоком уровне, то не будем побеждать. «Бавария» — лучшая команда мира. «Боруссия» должна работать более упорно, чтобы сделать шаг вперед и выйти на один уровень с командой из Мюнхена.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.