Хенесс: «Бавария» развивается, а дортмундская «Боруссия» продает важных игроков»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о шансах дортмундской «Боруссии» добиться таких же результатов, как мюнхенский клуб.

«Мы стабильны, потому что наша команда растет. Время от времени у нас появляются новые игроки, а дортмундская «Боруссия» постоянно продает важных футболистов. Команда не может развиваться, это создает определенное беспокойство. У нас все наоборот. Сейчас «Бавария» очень сплочена, вы могли это заметить во время нашей победы в Лиге чемпионов в Лиссабоне. Флик проделал очень хорошую работу, а у Нагельсманна теперь свой собственный стиль, который меня очень впечатляет», — цитирует Хенесса Abendzeitung.

Завтра, 7 декабря, «Бавария» сыграет с «Боруссией» в матче 18-го тура чемпионата Германии. Начало — в 22.30 (мск).