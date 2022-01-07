«Фиорентина» анонсировала трансфер нападающего Пентека
Пресс-служба «Фиорентины» опубликовала в Twitter фотографию нападающего «Герты» и сборной Польши Кшиштоф Пентек в аэропорту Флоренции.
«Пентек здесь», — говорится в публикации.
Ранее итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что 26-летний поляк перейдет из «Герты» в «Фиорентину». По его информации, флорентийский клуб возьмет нападающего в бесплатную аренду с правом выкупа за 15 миллионов евро.
В нынешнем сезоне нападающий забил один мяч и отдал одну результативную передачу в десяти матчах за «Герту».
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Дополнительная информация:
https://twitter.com/ACFFiorentinaEN/status/1479438393293611011
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