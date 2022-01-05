Защитник «Баварии» Дэвис заразился коронавирусом

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Отмечается, что 21-летний канадец чувствует себя хорошо и в данный момент ушел на самоизоляцию.

В нынешнем сезоне Дэвис провел 23 матча за «Баварию» и отметился шестью результативными передачами. Контракт защитника с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.