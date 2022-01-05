Защитник «Баварии» Дэвис заразился коронавирусом
18:35
Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.
Отмечается, что 21-летний канадец чувствует себя хорошо и в данный момент ушел на самоизоляцию.
В нынешнем сезоне Дэвис провел 23 матча за «Баварию» и отметился шестью результативными передачами. Контракт защитника с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/en/news/2022/01/alphonso-davies-tests-positive-for-covid-19
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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