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Защитник «Баварии» Дэвис заразился коронавирусом

18:35

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Отмечается, что 21-летний канадец чувствует себя хорошо и в данный момент ушел на самоизоляцию.

В нынешнем сезоне Дэвис провел 23 матча за «Баварию» и отметился шестью результативными передачами. Контракт защитника с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/en/news/2022/01/alphonso-davies-tests-positive-for-covid-19

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Карен Саркисян все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное