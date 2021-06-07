Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Хедира рассказал, почему принял решение завершить карьеру

18:12
Теги:

Бывший футболист «Герты», «Реала» и «Ювентуса» Сами Хедира прокомментировал решение завершить карьеру.

«Это решение не принимается мгновенно, я оставил то, что люблю больше всего, и мне нужно теперь адаптироваться. Мое тело не было готово продолжать дальше играть на высшем уровне, и уйти из игры оказалось лучшим выбором.

Если не можешь выкладываться полностью, то лучше уходить. В этот момент ощущения странные. С одной стороны, конечно, тебе грустно, потому что ты больше не будешь играть, но с другой стороны, ты смотришь на свои достижения и чувствуешь много счастья и гордости. У меня была фантастическая карьера», — приводит слова Хедиры Marca.

34-летний футболист в минувшем сезоне провел восемь матчей за «Герту» и сделал две результативные передачи. Также выступал за «Реал» и «Ювентус». Он является чемпионом Испании, пятикратным чемпионом Италии, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Чемпион мира в составе сборной Германии.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/06/07/60b95e7622601d50078b462a.html

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Канада, прости, что смеялись над тобой! Команда ноунеймов выиграла чемпионат мира
Появилось видео полного боя Флойд Мейвезер — Логан Пол
Сехудо — о бое Мейвезера с Полом: «Представь, что олимпийский чемпион сделал бы с тем, кто проиграл блогеру»
Федор Емельяненко прокомментировал бой брата против рэпера Джигана

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд