Хедира рассказал, почему принял решение завершить карьеру

Бывший футболист «Герты», «Реала» и «Ювентуса» Сами Хедира прокомментировал решение завершить карьеру.

«Это решение не принимается мгновенно, я оставил то, что люблю больше всего, и мне нужно теперь адаптироваться. Мое тело не было готово продолжать дальше играть на высшем уровне, и уйти из игры оказалось лучшим выбором.

Если не можешь выкладываться полностью, то лучше уходить. В этот момент ощущения странные. С одной стороны, конечно, тебе грустно, потому что ты больше не будешь играть, но с другой стороны, ты смотришь на свои достижения и чувствуешь много счастья и гордости. У меня была фантастическая карьера», — приводит слова Хедиры Marca.

34-летний футболист в минувшем сезоне провел восемь матчей за «Герту» и сделал две результативные передачи. Также выступал за «Реал» и «Ювентус». Он является чемпионом Испании, пятикратным чемпионом Италии, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Чемпион мира в составе сборной Германии.