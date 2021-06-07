Нойер проводит сотый матч за сборную Германии
22:05
Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер 7 июня вышел с первых минут на поле в товарищеском матче с Латвией. Это его 100-я игра на международном уровне.
«Поздравляем», — написал Twitter сборной Германии.
За главную сборную Германии Нойер дебютировал в 2009 году. За это время он пропустил 94 мяча.
После первого тайма счет в матче Германия — Латвия равный — 0:0.
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