Нойер проводит сотый матч за сборную Германии

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер 7 июня вышел с первых минут на поле в товарищеском матче с Латвией. Это его 100-я игра на международном уровне.

«Поздравляем», — написал Twitter сборной Германии.

За главную сборную Германии Нойер дебютировал в 2009 году. За это время он пропустил 94 мяча.

После первого тайма счет в матче Германия — Латвия равный — 0:0.