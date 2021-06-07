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33-летний тренер «Кайрата» возглавил клуб второй немецкой бундеслиги

14:13
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Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский возглавит клуб второй немецкой бундеслиги «Эрцгебирге». Казахстанский клуб получит компенсацию от будущего работодателя 33-летнего белоруса, сообщает сайт команды.

Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен казахстанский специалист Кирилл Кекер, который в текущем сезоне возглавлял команду «Кайрат-Жастар».

33-летний белорусский специалист возглавил «Кайрат» в ноябре 2018-го, а в 2020 году привел команду к чемпионству впервые за 16 лет. В нынешнем чемпионате «Кайрат» идет третьим, но уступает лидирующей «Астане» 10 очков.

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