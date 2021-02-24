Хавбек менхенгладбахской «Боруссии» Нойхаус отреагировал на слухи о переходе в «Ливерпуль»

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус прокомментировал слухи о своем переходе в «Ливерпуль».

«У меня контракт до 2024 года, у меня большие задачи на нынешний сезон. В данный момент я сконцентрирован на выполнении этих задач. Разговоры о трансферах не имеют большого значения сейчас. Я играю за «Боруссию», у меня есть контракт, у клуба есть большие цели на год. Не могу сказать, что случится летом. Не волнуюсь по поводу будущего. «Боруссия» — команда, в которой я всегда мог развиваться, тут есть все, что мне нужно», — приводит Sky Sports со ссылкой на Kicker слова Нойхауса.

В сезоне-2020/21 Нойхаус провел 30 матчей за «Боруссию», на его счету 6 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего немца в 38 миллионов евро. 13 февраля сообщалось, что «Ливерпуль» рассматривает футболиста в качестве потенциальной замены Джорджиньо Вайналдуму, который может покинуть команду летом по истечении контракта.