Тил оформил дубль в матче региональной лиги Германии

Полузащитник «Фрайбурга» Гус Тил 23 февраля отличился дублем за вторую команду в матче 16-го тура Юго-западной региональной лиги против «Шотт Майнца» (4:1).

23-летний хавбек в первом тайме сначала открыл счет в матче на 15-й минуте, а потом на 30-й сделал счет 2:0.

Голландский футболист играет за «Фрайбург» на правах аренды из «Спартака» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне бундеслиги Тил провел три матча. Срок аренды истекает этим летом.