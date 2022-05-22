Хавбек «Айнтрахта» Костич может перейти в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Daily Express.

По данным источника, в игроке заинтересован «Тоттенхэм». Руководство лондонцев сделало предложение 29-летнему сербу по поводу возможного перехода.

В сезоне-2021/2022 полузащитник провел 43 матча, забив 7 голов и сделав 15 голевых передач. Его рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.