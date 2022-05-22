«Бавария» завершила сделку по трансферу защитника «Аякса» Мазрауи
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил, что клуб завершил сделку по трансферу защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи.
«Сделка подтверждена и завершена», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Салихамиджича.
24-летний марокканец будет официально представлен «Баварией» в ближайшие дни.
В сезоне-2021/22 Мазрауи забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи в 34 матчах за «Аякс». Футболист перейдет в «Баварию» на правах свободного агента, его контракт с нынешним клубом действует до конца июня 2022 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|34
|24
|5
|5
|97-37
|77
|
2
|Боруссия Д
|34
|22
|3
|9
|85-52
|69
|
3
|Байер
|34
|19
|7
|8
|80-47
|64
|
4
|РБ Лейпциг
|34
|17
|7
|10
|72-37
|58
|
5
|Унион Б
|34
|16
|9
|9
|50-44
|57
|
6
|Фрайбург
|34
|15
|10
|9
|58-46
|55
|
7
|Кельн
|34
|14
|10
|10
|52-49
|52
|
8
|Майнц
|34
|13
|7
|14
|50-45
|46
|
9
|Хоффенхайм
|34
|13
|7
|14
|58-60
|46
|
10
|Боруссия М
|34
|12
|9
|13
|54-61
|45
|
11
|Айнтрахт Ф
|34
|10
|12
|12
|45-49
|42
|
12
|Вольфсбург
|34
|12
|6
|16
|43-54
|42
|
13
|Бохум
|34
|12
|6
|16
|38-52
|42
|
14
|Аугсбург
|34
|10
|8
|16
|39-56
|38
|
15
|Штутгарт
|34
|7
|12
|15
|41-59
|33
|
16
|Герта
|34
|9
|6
|19
|37-71
|33
|
17
|Арминия
|34
|5
|13
|16
|27-53
|28
|
18
|Гр. Фюрт
|34
|3
|9
|22
|28-82
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.08
|21:30
|
Боруссия М – Бавария
|1 : 1
|14.08
|16:30
|
Арминия – Фрайбург
|0 : 0
|14.08
|16:30
|
Аугсбург – Хоффенхайм
|0 : 4
|14.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бохум
|1 : 0
|14.08
|16:30
|
Унион Б – Байер
|1 : 1
|14.08
|16:30
|
Штутгарт – Гр. Фюрт
|5 : 1
|14.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|5 : 2
|15.08
|16:30
|
Майнц – РБ Лейпциг
|1 : 0
|15.08
|18:30
|
Кельн – Герта
|3 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|35
|
|
Патрик Шик
Байер
|24
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|22
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|15
|
|
Марко Ройс
Боруссия Д
|12
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|29
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|28
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|29
|1
|6
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