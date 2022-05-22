«Бавария» завершила сделку по трансферу защитника «Аякса» Мазрауи

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил, что клуб завершил сделку по трансферу защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи.

«Сделка подтверждена и завершена», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Салихамиджича.

24-летний марокканец будет официально представлен «Баварией» в ближайшие дни.

В сезоне-2021/22 Мазрауи забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи в 34 матчах за «Аякс». Футболист перейдет в «Баварию» на правах свободного агента, его контракт с нынешним клубом действует до конца июня 2022 года.