Мануэль Нойер подвел итоги сезона бундеслиги для «Баварии»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, что думает о прошедшем сезоне чемпионата Германии. Он признался, что все еще переживает по поводу вылета команды из Лиги чемпионов.

«Ожидали большего от сезона. Разочарованы из-за вылета из Лиги чемпионов и Кубка Германии. У нас хорошая и качественная команда. Поражение в противостоянии с «Вильярреалом», при всем уважении, стало особенно болезненным для нас.

Когда я присоединился к «Баварии», знал, что выиграю множество трофеев. Но десять чемпионств подряд — это немыслимо. Теперь мы хотим выиграть 11-й титул. Не хочется прерывать серию», — цитирует Нойера Sport Bild.