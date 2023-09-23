Кейн: «С каждой игрой я все лучше узнаю «Баварию», и все складывается для меня удачно»
Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал победу над «Бохумом» (7:0) в матче 5-го тура чемпионата Германии. Кейн в этой встрече оформил хет-трик.
«Сегодня мы играли очень хорошо и у нас был правильный настрой. Мы делали все легко и очень много владели мячом. Сегодня все были в отличной форме, это очень приятно. С каждой игрой я все лучше узнаю команду, и все складывается удачно для меня и для «Баварии».
Я никогда не был раньше на Октоберфесте и с нетерпением жду этого. Будет приятно отпраздновать там победу. Я хочу познакомиться с культурой — и нет ничего лучше, чем стать частью этой культуры завтра», — приводит слова Кейна Sky Sport DE.
«Бавария» набрала 13 очков и возглавила турнирную таблицу бундеслиги. «Бохум» занимает 14-е место (3 очка).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|5
|4
|1
|0
|18-4
|13
|
2
|Штутгарт
|5
|4
|0
|1
|17-7
|12
|
3
|РБ Лейпциг
|5
|4
|0
|1
|14-4
|12
|
4
|Хоффенхайм
|5
|4
|0
|1
|12-6
|12
|
5
|Боруссия Д
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|
6
|Байер
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
7
|Вольфсбург
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
8
|Айнтрахт Ф
|4
|1
|3
|0
|4-3
|6
|
9
|Унион Б
|5
|2
|0
|3
|9-9
|6
|
10
|Вердер
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
11
|Фрайбург
|4
|2
|0
|2
|5-10
|6
|
12
|Аугсбург
|5
|1
|2
|2
|9-13
|5
|
13
|Хайденхайм
|4
|1
|1
|2
|8-9
|4
|
14
|Бохум
|5
|0
|3
|2
|4-16
|3
|
15
|Боруссия М
|5
|0
|2
|3
|8-13
|2
|
16
|Кельн
|5
|0
|1
|4
|4-9
|1
|
17
|Дармштадт
|5
|0
|1
|4
|6-16
|1
|
18
|Майнц
|5
|0
|1
|4
|4-14
|1
|22.09
|21:30
|
Штутгарт – Дармштадт
|3 : 1
|23.09
|16:30
|
Аугсбург – Майнц
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Боруссия М – РБ Лейпциг
|0 : 1
|23.09
|16:30
|
Бавария – Бохум
|7 : 0
|23.09
|16:30
|
Боруссия Д – Вольфсбург
|1 : 0
|23.09
|16:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|0 : 2
|23.09
|19:30
|
Вердер – Кельн
|2 : 1
|24.09
|16:30
|
Байер – Хайденхайм
|- : -
|24.09
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|- : -
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|10
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|5
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|
|
Джереми Фримпонг
Байер
|3
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|4
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0