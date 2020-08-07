Ханс Флик: «Если Тиагу хочет попробовать себя в Англии, то я пойму его»

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик поделился мнением о том, что полузащитник команды, Тиагу Алькантара может перейти в один из клубов чемпионата Англии.

— Я могу понять, когда игрок чем-то обеспокоен, — цитирует Sport1 Флика. — Тиагу играл в «Барселоне», сейчас он — футболист «Баварии». Я могу понять, если он хочет попробовать себя в АПЛ. Правда, будет жаль, если Тиагу уйдет, ведь он не последняя фигура в команде. Как тренер, я бы хотел его оставить в «Баварии» еще на несколько лет, но такова жизнь.

В сезоне-2019/20 Тиагу провел за «Баварию» 36 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего испанца в 48 миллионов евро. Ранее появлялась информация об интересе к футболисту со стороны «Ливерпуля».