Хаманн назвал дисциплину главным недостатком Джуда Беллингема
Бывший футболист «Баварии» Дитмар Хаманн оценил игру полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.
«Чего нет у Беллингема, так это дисциплины. Он может захотеть вернуться в Британию или перейти в «Реал», но для этого он должен играть по-другому. В Дортмунде он может делать все, что захочет. Никто не смеет ничего говорить, потому что все боятся расстроить его. Если он твой партнер по команде, то у тебя точно будут проблемы. Он не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону, что он тогда вообще делает?», — цитирует Хаманна Sky Germany.
19-летний Беллингем принял участие в 37 матчах во всех турнирах в этом сезоне, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт англичанина с дортмундским клубом действует до 30 июня 2025 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|27
|17
|7
|3
|77-29
|58
|
2
|Боруссия Д
|27
|18
|2
|7
|59-36
|56
|
3
|Унион Б
|27
|15
|6
|6
|42-30
|51
|
4
|РБ Лейпциг
|27
|14
|6
|7
|50-33
|48
|
5
|Фрайбург
|27
|13
|8
|6
|39-36
|47
|
6
|Байер
|27
|13
|4
|10
|51-41
|43
|
7
|Айнтрахт Ф
|27
|11
|8
|8
|48-40
|41
|
8
|Майнц
|27
|11
|8
|8
|45-38
|41
|
9
|Вольфсбург
|27
|10
|9
|8
|46-36
|39
|
10
|Боруссия М
|27
|9
|8
|10
|42-44
|35
|
11
|Вердер
|27
|9
|5
|13
|42-52
|32
|
12
|Кельн
|27
|7
|10
|10
|36-45
|31
|
13
|Аугсбург
|27
|8
|5
|14
|35-50
|29
|
14
|Бохум
|27
|8
|2
|17
|30-60
|26
|
15
|Хоффенхайм
|26
|7
|4
|15
|35-46
|25
|
16
|Герта
|27
|5
|7
|15
|31-50
|22
|
17
|Шальке
|26
|4
|9
|13
|21-48
|21
|
18
|Штутгарт
|27
|5
|8
|14
|32-47
|23
|8.04
|16:30
|
Аугсбург – Кельн
|1 : 3
|8.04
|16:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|3 : 1
|8.04
|16:30
|
Боруссия Д – Унион Б
|2 : 1
|8.04
|16:30
|
Фрайбург – Бавария
|0 : 1
|8.04
|16:30
|
Майнц – Вердер
|2 : 2
|8.04
|19:30
|
Герта – РБ Лейпциг
|0 : 1
|9.04
|16:30
|
Боруссия М – Вольфсбург
|2 : 0
|9.04
|18:30
|
Бохум – Штутгарт
|2 : 3
|9.04
|20:30
|
Хоффенхайм – Шальке
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|11
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|23
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|24
|1
|5