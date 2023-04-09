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Сегодня, 20:53

«Боруссия» определилась с будущим Марко Ройса

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Марко Ройс.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс останется в команде из Дортмунда еще на один год, сообщает Sport Bild.

Контракт футболиста, истекающий 30 июня нынешнего года, будет продлен до лета 2024 года.

По информации источника, Ройсу придется смириться с большими финансовыми потерями: по новому соглашению с учетом всех бонусов Ройс максимально сможет получить 7 миллионов евро в год. На данный момент он является самым высокооплачиваемым игроком команды с годовым окладом в размере 12 миллионов евро.

В этом сезоне 33-летний Ройс принял участие в 24 матчах, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 9 миллионов евро.

Марко Ройс
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 27 17 7 3 77-29 58
2
 Боруссия Д 27 18 2 7 59-36 56
3
 Унион Б 27 15 6 6 42-30 51
4
 РБ Лейпциг 27 14 6 7 50-33 48
5
 Фрайбург 27 13 8 6 39-36 47
6
 Байер 27 13 4 10 51-41 43
7
 Айнтрахт Ф 27 11 8 8 48-40 41
8
 Майнц 27 11 8 8 45-38 41
9
 Вольфсбург 27 10 9 8 46-36 39
10
 Боруссия М 27 9 8 10 42-44 35
11
 Вердер 27 9 5 13 42-52 32
12
 Кельн 27 7 10 10 36-45 31
13
 Аугсбург 27 8 5 14 35-50 29
14
 Бохум 27 8 2 17 30-60 26
15
 Хоффенхайм 26 7 4 15 35-46 25
16
 Герта 27 5 7 15 31-50 22
17
 Шальке 26 4 9 13 21-48 21
18
 Штутгарт 27 5 8 14 32-47 23
Результаты / календарь
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34 тур
8.04 16:30
Аугсбург – Кельн
 1 : 3
8.04 16:30
Байер – Айнтрахт Ф
 3 : 1
8.04 16:30
Боруссия Д – Унион Б
 2 : 1
8.04 16:30
Фрайбург – Бавария
 0 : 1
8.04 16:30
Майнц – Вердер
 2 : 2
8.04 19:30
Герта – РБ Лейпциг
 0 : 1
9.04 16:30
Боруссия М – Вольфсбург
 2 : 0
9.04 18:30
Бохум – Штутгарт
 2 : 3
9.04 20:30
Хоффенхайм – Шальке
 - : -
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Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 11
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 9
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 23 1 6
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 24 1 5
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 24 1 5
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