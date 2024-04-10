Хаби Алонсо рассказал, почему решил провести следующий сезон в «Байере»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, почему решил остаться в команде на следующий сезон. Он отметил, что за год удалось создать хорошую атмосферу в клубе и добавил, что сейчас неподходящее время для ухода.

«Команда хорошо сплотилась, мы прогрессировали, смогли сформировать менталитет, создать футбольный стиль и конкурентоспособный футбол. Сезон проходит великолепно, и, конечно, мы хотим продолжать в том же духе. Я чувствую себя частью этой команды. Мне кажется, что сейчас неподходящее время для ухода, и именно поэтому я остаюсь», — приводит слова Алонсо Eurosport.

Ранее специалист рассказал, что в будущем хотел бы возглавить английский топ-клуб.

42-летний Алонсо возглавляет «Байер» с октября 2022 года. Контракт испанца с немецким клубом рассчитан до конца июня 2026 года.