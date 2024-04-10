Хаби Алонсо готов однажды возглавить клуб АПЛ

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, что был бы не против однажды возглавить английский топ-клуб.

«Сейчас у меня есть дела. Но я молодой тренер и однажды поработать в Премьер-лиге — очень хорошая идея. Это очень захватывающий турнир с огромным числом выдающихся игроков», — рассказал Алонсо представителям «Вест Хэма» на пресс-конференции.

«Байер» и «Вест Хэм» сыграют в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. Встреча состоится завтра, 11 апреля. Начало — в 22.00 мск.

42-летний Алонсо возглавляет «Байер» с октября 2022 года. Контракт испанца с немецким клубом рассчитан до конца июня 2026 года.